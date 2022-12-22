الرياضة

المطية “ارتياد” الأسرع في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن بمهرجان الإبل

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      22 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
حققت المطية “ارتياد” للمواطن علي محمد المري، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن 13:08:732 دقيقة خلال الشوط الأول في منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالنسخة السابعة، التي تقام على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن بالصياهد.

وجاءت بقية نتائج المركز الأول في الأشواط على النحو التالي: راشد طالب المري، بجاش علي المري، مشعل ناصر المكبرش، سعيد بطي محمد المري، سعد صالح ناصر الهجري، عبدالعزيز معلاء السهلي، عبدالله عايض العتيبي، عبدالرحمن عيد شتيوي العطوي، حمد علي المري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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