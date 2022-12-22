الرياضة

الفردية “نجد” تحتفظ بصدارة فردي جل الوضح بمهرجان الإبل

صحيفة البلادaccess_time29 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      22 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الصياهد- البلاد
حافظت فردية الوضح “نجد” لمالكها محمد بن فهاد بن جخدب على المركز الأول للعام الثاني على التوالي في منافسات فردي” جل الوضح” بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار”همة طويق”.

وجاءت الفردية المنافِسة على الشوط “رعادة” لمالكها عبدالله النهدي بالمركز الثاني، وحققت الفردية “مضيمة” لمالكها عبدالرحمن عمير القحطاني المركز الثالث، ونال ابن جخدب المركز الرابع بالفردية “حاكمة نوادر الجزيرة”، وبالمركز الخامس عبدالله عامر النهدي بالفردية “مزعلة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.