التأمينات الاجتماعية توسع استراتيجيتها الاستثمارية

الرياض – البلاد

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية – الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة إستراتيجية تبلغ 9 مليارات ريال، حوالي 10.2 % في ثلاثة من الأصول الاستراتيجية لمجموعة “دي بي ورلد” المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة وهي (ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية).

وتستهدف المجموعة على تمكين التدفق التجاري حول العالم، حيث تمثل الأصول الثلاثة نظاماً متكاملاً وفق أفضل المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9,000 شركة حول العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، كما حققت تلك الأصول في عام 2021م إيرادات تجاوزت ما يعادل 7 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد بن عبدالمحسن الفضلي: “نتطلع من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبُنى التحتية ذات مستوى أداء عالٍ عالمياً وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتداداً لاستراتيجية شركة حصانة في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل، ومن المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبرى فيها بالإضافة للتوقعات بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا”.



يذكر أن شركة حصانة الاستثمارية هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعتمد في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية استثمارية طويلة الأمد يتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث تسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول.