اعتماد معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري

الرياض : البلاد

اعتمد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، التي تضمنت ثلاثة أنواع من المعايير هي: معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العسكري وتطبق على المؤسسات التي ينتهي التعليم فيها بمؤهل، ومعايير مؤسسات التدريب العسكري التي ينتهي التدريب فيها بشهادة إتمام دورة، ومعايير ضمان الجود والاعتماد لبرامج التعليم العسكري التي ينتهي التعليم فيها بحصول الدارس على مؤهل.

وتعد معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري أداة أساسية ومهمة في التخطيط وتحقيق متطلبات ضمان الجودة والاعتماد، ومرتكزا أساسيا في عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.

وانطلق المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري في إعداد المعايير بهدف بناء معايير تسهم في تعزيز الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وتحسين جودة المخرجات، وكان التركيز في إعداد المعايير على جودة المخرجات، وتقديم نموذج مرن فعال يقود إلى اعتماد عالي الأثر.

وأُعدت المعايير وفق منهجية علمية واضحة تضمنت دراسة التوجيهات الوطنية، والمقارنة المرجعية مع جهات عالمية، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص، وإشراك أصحاب المصلحة في تحكيم المعايير والتطبيق التجريبي لها لمعرفة مناسبتها وقابليتها للتطبيق.