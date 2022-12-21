الرياضة

وزارة الرياضة تستعرض التحضيرات لرالي داكار 2023

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ45 من رالي داكار، أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تستضيفه السعودية للمرة الرابعة على التوالي.

وكشفت وزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير 14 طائرة هليكوبتر و89 شاحنة رباعية الدفع، و21 منزلًا متنقلًا و 14 حافلة للمعيشة و65 طاقمًا طبيًا من أجل الحدث.

 

ويقام السباق خلال الفترة من 31 ديسمبر حتى 15 يناير المقبل، وينقسم إلى 14 مرحلة وواحدة تمهيدية، يخوض خلالها السائقون والسيارات على حد سواء تحدياً لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في رياضة المحركات.

وينطلق المتسابقون بمركباتهم في تحدي الصحراء المهيبة للمملكة بتضاريسها القاسية لمسافة إجمالية تتخطى 8500 كلم، وذلك مروراً بأروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في المملكة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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