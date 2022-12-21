وزارة الرياضة تستعرض التحضيرات لرالي داكار 2023

جدة- البلاد

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ45 من رالي داكار، أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تستضيفه السعودية للمرة الرابعة على التوالي.

وكشفت وزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير 14 طائرة هليكوبتر و89 شاحنة رباعية الدفع، و21 منزلًا متنقلًا و 14 حافلة للمعيشة و65 طاقمًا طبيًا من أجل الحدث.

🚁| 14 طائرة هليكوبتر

🚛| 89 شاحنة رباعية الدفع

🏘| 21 منزل متنقل و 14 حافلة للمعيشة

🚑| 65 طاقم طبي#داكار_السعودية2023 التجهيزات بالأرقام 📊 pic.twitter.com/OQGNwXgdTW — وزارة الرياضة (@gsaksa) December 21, 2022

ويقام السباق خلال الفترة من 31 ديسمبر حتى 15 يناير المقبل، وينقسم إلى 14 مرحلة وواحدة تمهيدية، يخوض خلالها السائقون والسيارات على حد سواء تحدياً لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في رياضة المحركات.

وينطلق المتسابقون بمركباتهم في تحدي الصحراء المهيبة للمملكة بتضاريسها القاسية لمسافة إجمالية تتخطى 8500 كلم، وذلك مروراً بأروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في المملكة.