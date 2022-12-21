لأول مرة بالقصيم.. استخدام تقنية الكبسولة لمراقبة درجة حموضة المريء

البلاد : متابعات

كشف تجمع القصيم الصحي عن بدء استخدام مستشفى الملك سعود بعنيزة تقنية جديدة لمراقبة درجة الحموضة في المريء للمرضى لأول مرة في منطقة القصيم والمصابين الذين يعانون من ارتجاع مرئي، عن طريق كبسولة، التي تعد التقنية الأولى من نوعها تستخدم على مستوى مستشفيات المنطقة.

وأوضح التجمع أن مريضة في الرابعة والعشرين من عمرها راجعت مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة بحسب موعد مسبق وهي تعاني من ارتجاع مريئي، حيث أجريت لها التحاليل والفحوصات اللازمة لتشخيص الحالة المرضية عن طريق كبسولة مراقبة الحموضة في المريء في عملية استغرقت عشر دقائق.

وبين تجمع القصيم الصحي أنه يتم خلال العملية وضع كبسولة صغيرة تستقر في مريء المريض بالارتجاع لمدة 96 ساعة (أربعة أيام) عن طريق المنظار العلوي تحت التخدير المتوسط، وتقوم الكبسولة بدورها في تسجيل وبث درجة الحموضة في المريء لجهاز الاستقبال اللاسلكي المحمول مع المريض.

وأبان التجمع أنه بناء على نتيجة الفحص يتم تشخيص الحالة المرضية ووصف العلاج الطبي المناسب لها، لافتاً إلى أنه بعد بضعة أيام من الاختبار تنزل الكبسولة ذاتياً من المريء إلى جهاز الإخراج في الجسم بشكل طبيعي دون أي مضاعفات صحية.