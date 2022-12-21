قلب العلا .. موقع للفنون وخيارات التسوق

العلا ـ البلاد

تزدهي منطقة الجديدة في محافظة العلا بمشاهد متفردة تتمثل في الفنون والثقافة والمطاعم وخيارات التسوق المتعددة، وذلك بعد أن أنهت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أعمال التوسعة التطويرية في البنية السياحية بمنطقة الجديدة بمحافظة العلا مؤخراً لتضم عدة مناطق تركز على الفنون والثقافة والمطاعم، ولتتزين المنطقة بحلة جديدة مقدمة مجموعة متنوعة من الأكلات وخيارات التسوق للزوار.

وتقع منطقة الجديدة في قلب محافظة العلا مجاورة للواحة والبلدة القديمة، وقد تحولت المنطقة في العام الماضي إلى وجهة للمشاة فقط وتم تقسيمها إلى أربع مناطق رئيسة تتميز بطابع فريد من تصميم المجتمع المحلي، أما هذا العام فقد تم إضافة قسم طريق البخور الذي نشط حديثًا والذي يربط الجديدة بالبلدة القديمة ويجذب هذا الطريق الصاخب الجديد السكان المحليين والزوار بأعداد كبيرة.

وتقدم الجديدة مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم والمعارض ودار السينما الفنية وحلبة التزلج بالعجلات في الهواء الطلق ومدارس الفنون والموسيقى وغيرها، هي الآن موطن لستة ساحات عامة متميزة وهي ساحة الفن، ساحتنا، ساحة المعايدة، ساحة القناة، وساحة الواحة وتوسعة طريق البخور، كما تعد الجديدة المكان المناسب لقضاء هذا الشتاء في العلا.