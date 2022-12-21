الرياضة

في دوري “يلو”.. العربي يرتقي للثالث.. والعين يعمق جراح الشعلة

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
ارتقى فريق العربي للمركز الثالث في دوري “يلو” برصيد 25 نقطة بعد فوزه على مضيفه الجبلين بهدفين لهدف، في المواجهة التي جرت أحداثها على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

تقدّم العربي بهدفين عن طريق أبلاي فيوكس، وقلص الجبلين النتيجة عبر مدافع العربي محمد ذيبان خطأ في مرماه. الجبلين تلقى الخسارة الخامسة في مشواره هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة.

وفي مباراة مثيرة، شهدت تسجيل خمسة أهداف، حقق فريق العين فوزه الثالث هذا الموسم على حساب ضيفه الشعلة 2/3، في المواجهة التي جرت على استاد الملك سعود بالباحة.

سجل للعين عبدالله الرشيدي وطويل لهواري، وإبراهيم الشنيحي فيما أحرز للشعلة كارلوس هنريكي، وميرزاد ميهانوفيتش، فتقدم العين للمركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، فيما تراجع الشعلة للمركز السابع عشر وتوقف رصيده عند 10 نقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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