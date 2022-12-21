في دوري “يلو”.. العربي يرتقي للثالث.. والعين يعمق جراح الشعلة

حائل- خالد الحامد
ارتقى فريق العربي للمركز الثالث في دوري “يلو” برصيد 25 نقطة بعد فوزه على مضيفه الجبلين بهدفين لهدف، في المواجهة التي جرت أحداثها على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
د73‘⚽️ هدف لـ @Al_ArabiSC 👏
فيوكس أبلاي يسجل الهدف الثاني #الجبلين_العربي #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/We5OlJIfbj
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 21, 2022
تقدّم العربي بهدفين عن طريق أبلاي فيوكس، وقلص الجبلين النتيجة عبر مدافع العربي محمد ذيبان خطأ في مرماه. الجبلين تلقى الخسارة الخامسة في مشواره هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة.
د62‘⚽️ هدف لـ @alain_ksa
ابراهيم الشنيحي يسجل الهدف الثالث #العين_الشعلة#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/LMIcK5j4gg
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 21, 2022