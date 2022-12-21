فوز ستة سعوديين بمسابقة «تقنية المعلومات»

الرياض ـ البلاد

اختتمت أمس مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، التي نظمتها شركة هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لقدرات ووظائف المستقبل المهندس فارس الصقعبي، ونائب الرئيس التنفيذي لهواوي السعودية ويليام جانغ، والفائزين من طلاب وطالبات الجامعات والكليات السعودية وأساتذتهم الجامعيين المشرفين على تدريبهم.

وفاز 6 من الطلاب والطالبات السعوديين للمشاركة بالمسابقة النهائية في سلطنة عمان، بعد مشاركة أكثر من 3500 متسابق من الطلاب والطالبات الموهوبين من 30 كلية وجامعة على مستوى المملكة في نسخة العام الحالي 2022م.

وتهدف المسابقة إلى تطوير المنظومة المحلية الشاملة والمتكاملة اللازمة لتقنية المعلومات والاتصالات التي تبدأ بتنمية المواهب التقنية الشابة وتعزيز قدراتهم الابتكارية وصقل معارفهم وخبراتهم بما يتماشى مع التطورات المتسارعة للتقنية وخطط إعداد الجيل القادم من قادة التقنية في المملكة لخدمة أهداف التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المستدام المبني على المعرفة تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وخضع المشاركون في المسابقة لدورات تدريبية متخصصة اكتسبوا من خلالها مستويات متقدمة من الخبرة والمعرفة على يد خبراء هواوي بالتعاون مع العديد من أساتذة الجامعات والمشرفين الأكاديميين، التي اختتمت باختبارات المنافسات الوطنية النهائية، وفاز 20 متسابقاً من المملكة كما ترشح عدد 6 متسابقين للمنافسة الإقليمية، ونال الفائزون العديد من الجوائز القيّمة بما فيها الجوائز العينية والشهادات المعتمدة كتقدير لإنجازاتهم.