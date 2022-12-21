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ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا، ومقيمين من الجنسية السودانية، وأربعة مقيمين من الجنسيات النيبالية والهندية واليمنية والباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (112) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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