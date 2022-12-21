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رحلات المناطيد في خيبر .. تجربة تستقطب الزوار

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

خيبر ـ البلاد

تشهد رحلات المناطيد المعلّقة بمحافظة خيبر إقبالاً كبيراً من الزوار والمقيمين الراغبين في المغامرة والتحليق عالياً، حيث تتيح لهم تجربةً فريدة، وفرصةً للاستمتاع بمشهد الغروب، والتقاط الصور التذكارية، ومشاهدة المناظر الطبيعية والمعالم التاريخية، والهياكل الحجرية، والأشكال الهندسية التي لا يُمكن رؤيتها إلا من السماء.

ويعمل على تلك المناطيد التي تميّزت بألوانها المختلفة، عددٌ من الفنيين المختصين، الذين يقومون بأعمال صيانتها بشكل دوري، قبل وبعد الإقلاع لتوفير جميع وسائل السلامة لرحلاتها التي تبدأ خلال ساعات النهار من 4:00 مساءً حتى 5:30 مساءً، وتستمر كل رحلة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وفقاً لحالة الطقس.

كما حرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تفعيل أبرز المواقع التراثية في محافظة خيبر، وذلك ضمن خطة تنمية مُستدامة لتجديد وتطوير واحة خيبر التاريخية، وعددٍ من الأماكن الأثرية المتنوعة، وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها الزائر.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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