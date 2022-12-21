رحلات المناطيد في خيبر .. تجربة تستقطب الزوار

خيبر ـ البلاد

تشهد رحلات المناطيد المعلّقة بمحافظة خيبر إقبالاً كبيراً من الزوار والمقيمين الراغبين في المغامرة والتحليق عالياً، حيث تتيح لهم تجربةً فريدة، وفرصةً للاستمتاع بمشهد الغروب، والتقاط الصور التذكارية، ومشاهدة المناظر الطبيعية والمعالم التاريخية، والهياكل الحجرية، والأشكال الهندسية التي لا يُمكن رؤيتها إلا من السماء.

ويعمل على تلك المناطيد التي تميّزت بألوانها المختلفة، عددٌ من الفنيين المختصين، الذين يقومون بأعمال صيانتها بشكل دوري، قبل وبعد الإقلاع لتوفير جميع وسائل السلامة لرحلاتها التي تبدأ خلال ساعات النهار من 4:00 مساءً حتى 5:30 مساءً، وتستمر كل رحلة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وفقاً لحالة الطقس.

كما حرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى تفعيل أبرز المواقع التراثية في محافظة خيبر، وذلك ضمن خطة تنمية مُستدامة لتجديد وتطوير واحة خيبر التاريخية، وعددٍ من الأماكن الأثرية المتنوعة، وتقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها الزائر.