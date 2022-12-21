“ترابط لرعاية المرضى” تنال جائزة الإنسان أولاً بالمنطقة الشرقية

الدمام- البلاد

نالت جمعية ترابط لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية جائزة الإنسان أولاً للعمل الإنساني وذلك عن مبادرة نزل الإنصاري الخيري الذي يخدم المرضى ومرافقيهم من خلال توفير السكن لهم ومرافقيهم إضافة لتأمين النقل من العيادات التخصصية إلى مقر إقامتهم في السكن الخيري .

وأكد رئيس مجلس إدارة ترابط د.أبراهيم العريفي إن هذه الجائزة تأتي تتويجاً للجهود الجبارة للعمل الإنساني في المنطقة الشرقية بقيادة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله حيث يجد العمل الإنساني والخيري الدعم المتواصل والتوجيه المستمر للوصول بالخدمات المقدمة للمستفيدين إلى أعلى مستوياتها، وذكر العريفي إن الجمعية تسعى دوماً لتحسين جودة العمل والخدمة المقدمة من خلال إطلاق المبادرات والبرامج التي من شانها تقديم أفضل الرعاية للمرضى ومرافقيهم.

ومن جانبه، أكد الأمين العام لترابط ناصر الزاهد إن هذه الجائزة تعكس الإهتمام بالعمل الإنساني ومحفزاً لبذل المزيد من العطاء لخدمة ورعاية الإنسان، مشيراً إلى أن نزل الإنصاري يعد واحد من الخدمات التي تقدمها ترابط من خلال توفير السكن بالإضافة خدمة تأمين النقل للمرضى ومرافقيهم وكذلك خدمة توفير الأجهزة الطبية مشيراً إلى الجمعية تخدم نحو 26 الف مستفيد.