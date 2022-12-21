الرياضة

الهلال يقسو على الاتفاق برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تصوير- عثمان الشمراني

تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما دك شباك ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن دور الـ 16 من البطولة.

تناوب على تسجيل أهداف الهلال كل من” أوديون إيغالو في الدقيقة 15، ومحمد البريك عند الدقيقة 42، ولوسيانو فييتو قبل نهاية الشوط الأول، وميشيل ديلجادو في الدقائق الأخيرة من المباراة”.

 

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الاتفاق نعيم السليتي عند الدقيقة 41 بالشوط الأول. بتلك النتيجة، حجز الهلال مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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