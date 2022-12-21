الهلال يقسو على الاتفاق برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما دك شباك ضيفه الاتفاق برباعية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن دور الـ 16 من البطولة.
🎥 الهدف الثالث لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '45+5 | لويسيانو فييتو#الهلال_الاتفاق 3 : 0
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 21, 2022
تناوب على تسجيل أهداف الهلال كل من” أوديون إيغالو في الدقيقة 15، ومحمد البريك عند الدقيقة 42، ولوسيانو فييتو قبل نهاية الشوط الأول، وميشيل ديلجادو في الدقائق الأخيرة من المباراة”.
🎥 الهدف الرابع لـ @Alhilal_FC ⚽️
⏰ '90+3 ميشايل ديلغادو#الهلال_الاتفاق 4 : 0
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 21, 2022
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب الاتفاق نعيم السليتي عند الدقيقة 41 بالشوط الأول. بتلك النتيجة، حجز الهلال مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.