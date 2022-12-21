المملكة تستضيف أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية

البلاد : متابعات

تستضيف المملكة أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي تعقد في مدينة الرياض، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالسكان والتنمية ورؤساء الوفود من 21 دولة عربية.

وسيناقش المجلس خلال أعمال الدورة الاتجاهات السكانية الإقليمية والدولية الأخيرة، والموضوعات المتعلقة بالسكان والتنمية، حيث تهدف الدورة إلى تعزيز الجهود لتطوير الإستراتيجيات السكانية الوطنية، وتقديم الدعم الفني وتحسين التنسيق وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، كما سيقدم المجلس مقترحات وتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الشعوب العربية اليوم.

وتأتي رئاسة المملكة للدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية لأول مرة منذ تأسيسه، ضمن مساعي المملكة لإنجاح جهود التعاون والتكامل في العالم العربي، والإسهام في دعم المبادرات التنموية الهادفة لتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، ودفع وتيرة العمل المشترك على المستوى الإقليمي والدولي وفق رؤية السعودية 2030، بما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدول المنطقة والعالم أجمع.