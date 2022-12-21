الأهلي يعود لسكة الانتصارات ويهزم هجر بثلاثية

حائل- خالد الحامد
عاد فريق الأهلي من جديد لنغمة الانتصارات؛ بعد تغلبه على ضيفه هجر 1/3 في المباراة التي أُقيمت على أرضية استاد عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو للدرجة الأولى.
د11‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
رياض بودبوز يسجل الهدف الأول #الأهلي_هجر #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/k0nTmroBTi
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 21, 2022
الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي بهدفين، سجَّلهما رياض بودبوز، وزياد الجهني. وفي الشوط الثاني، أضاف حسين العلي الهدف الثالث للأهلي، فيما قلص هجر الفارق عندما سجل هدفه الوحيد عن طريق مايقا في الوقت بدل الضائع من اللقاء.
د32‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
زياد الجهني يسجل الهدف الثاني #الأهلي_هجر #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/6SHAG2TEll
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 21, 2022
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 19؛ وضعته بالمركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد هجر عند النقطة 16، بالمركز الحادي عشر.
د68‘⚽️ هدف لـ @ALAHLI_FC 👏
حسن العلي يسجل الهدف الثالث #الأهلي_هجر #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/fL488A16Wq
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 21, 2022
د90+10‘⚽️ هدف لـ @HajerClub 👏
موديبو مايغا يسجل الهدف الأول #الأهلي_هجر #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/rK6DMpWqPL
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 21, 2022