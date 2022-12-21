الرياضة

الأهلي يعود لسكة الانتصارات ويهزم هجر بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      21 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد

عاد فريق الأهلي من جديد لنغمة الانتصارات؛ بعد تغلبه على ضيفه هجر 1/3 في المباراة التي أُقيمت على أرضية استاد عبدالله الفيصل بجدة، في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو للدرجة الأولى.

الشوط الأول انتهي بتقدم الأهلي بهدفين، سجَّلهما رياض بودبوز، وزياد الجهني. وفي الشوط الثاني، أضاف حسين العلي الهدف الثالث للأهلي، فيما قلص هجر الفارق عندما سجل هدفه الوحيد عن طريق مايقا في الوقت بدل الضائع من اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 19؛ وضعته بالمركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد هجر عند النقطة 16، بالمركز الحادي عشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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