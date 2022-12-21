أخصائية تغذية لـ«البلاد»: لا وقت محدداً لتناول الفاكهة

جدة- البلاد

الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة التي تعمل معاً في الجسم لتقوية جهاز المناعة، وتناول الفواكه يومياً يوفر للجسم العناصر الغذائية المهمة والتي بدورها تقلل من خطر الإصابة بمعظم الأمراض، ولكن ما زال الجدل قائماً حول أيهما الأصح من الناحية الصحية ، تناول الفواكه قبل الوجبات الرئيسية أم بعدها؟

وحول هذا الموضوع تقول أخصائية التغذية العلاجية الشيماء الحربي: ينصح العديد من الخبراء بتناول الفاكهة يومياً، فهي تُعدُّ مصدراً للفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة وهذه العناصر ضرورية لصحة الجسم. ودعم جهاز المناعة والنمو السليم، وتَبَعاً لإرشادات الدليل الغذائي الحالي في الطبق الصحي فإن الفاكهة تأخد ربع الصحن في الوجبة الرئيسية كما بينت وزارة الصحة السعودية ووزارة الزراعة الأمريكية وجامعة هارفرد .

وتابعت الشيماء: إن تحديد وقت مثالي لتناول الفاكهة لا يجب أن يكون مصدراً للقلق لمعظم الأصحاء لأن المقصد هو تناولها خلال اليوم في أي وقت، في حين أن بعض الأشخاص يفضلون تناول الفاكهة قبل الأكل لأن تناولها مع الأكل أو بعد الأكل يزيد من وقت الهضم فإنه لا وجود لدليل علمي يدعم مقولة الفاكهة بعد الأكل تسبب تخمراً في الأمعاء. يفضّل في بعض الحالات مثل مرضى السكرّي أن يكون تناول الفاكهة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية قبلها أو بعدها خلال 3 ساعات تقريباً لتجنب ارتفاع السكر بالدم.