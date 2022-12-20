7 طرق لتجنب الإفراط في تناول الطعام في الشتاء.. تفاصيل مهمة

الشتاء يكثر فيه تناول الطعام وفق ما يشعر الجميع بالجوع، ولكن هناك طرق لتجنب الأمر.

هناك طرق يمكننا من خلالها تجنب الإفراط في تناول الطعام في الشتاء، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على منع الإفراط في تناول الطعام في الشتاء:

1. احصل على ضوء الشمس الكافي

2. تناول المزيد من الألياف

3. ابق رطبًا



شرب الماء له تأثير عميق على كل عنصر من عناصر الحياة، بما في ذلك الشهية والأداء البدنين عندما يتنكر الجفاف في صورة الجوع.

4. زيادة تناول البروتين

سواء كنت تحاول زيادة الوزن أو إنقاصه، يجب أن يكون البروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي.

5. تناول الأطعمة التي تعزز المزاج



بينما قد تعتقد أن علبة كبيرة من رقائق البطاطس أو كيس من الكب كيك ستفي بالغرض، إلا أن هناك بالفعل عددًا من الخيارات الصحية التي قد تساعدك على قضاء فصل الشتاء، يعتبر الموز والفراولة والشوكولاتة الداكنة والمكسرات والفلفل والأفوكادو وجبات خفيفة جيدة.

6. لا تحتفظ بالأطعمة غير الصحية

قم بتزويد منزلك بمجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية. نتيجة لذلك ، عندما تذهب إلى المطبخ لتناول وجبة خفيفة ، ستختار خيارات صحية بدلاً من الوجبات السريعة.

7. تمارين رياضية

قد يبدو التمرين وكأنه كابوس في هذه الأيام الباردة ومع ذلك ، فهي ضرورية للغاية.