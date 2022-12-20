3000 ريال شهريًّا للسعوديين العاملين في توصيل الطلبات

جدة : البلاد

دعت الهيئة العامة للنقل الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في “تطبيقات توصيل الطلبات”، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” كأحد أهداف الهيئة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للإسهام في رفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط الحيوي والواعد، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

الهيئة العامة للنقل: دعم مالي يصل لـ 3000 ريال شهريًّا للعاملين في تطبيقات توصيل الطلبات.https://t.co/DgJzNhkcIb#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/mBwlM1yusa — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 19, 2022

وأوضحت الهيئة، أنها اعتمدت 16 تطبيقًا معتمدًا في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات؛ وذلك لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، في حال تقديم 30 طلبًا على الأقل في الشهر.

وأشارت، إلى أنه يمكن للراغبين التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل، والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه المطلوبة: كأن يكون المتقدم سعوديًّا وغير موظف متقاعد، وألا يكون على رأس العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، أو طالبًا منتظمًا، أو لديه عمل خاص، أو ممن يستفيدون حاليًّا من أحد برامج الدعم المقدمة من “هدف” لدعم التوظيف، ويشترط أن يحصل المتقدِّم على وثيقة “عمل حر” عبر التسجيل في البوابة الوطنية للعمل الحر : freelance.sa.