طريقة عمل كيكة الفواكه المجففة

كيكة غنية بنكهة الفواكه المجففة مع المشمش والزبيب والكرز

المقادير اللازمة

2 1/2 كوب ماء

1 1/2 كوب زبيب

2 كوب مشمش مجفف مفروم

1/4 كوب سكر

1 كوب زبدة

1/2 كوب جبن كريمي

1 كوب سكر

4 بيضات

2 1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كرز مقطع

فواكه مجففة مشكلة

1 1/2 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة العمل

في قدر متوسط ​​الحجم يمزج الماء والمشمش وربع كوب من السكر والزبيب ويترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة

توضع جانبا لتبرد تماما لدرجة حرارة الغرفة

تخفق الزبدة والجبن الكريمي وخلاصة الفانيليا وكوب من السكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة

يخفق البيض واحدًا تلو الآخر ويضرب جيدًا بعد كل إضافة

انخلي الدقيق والبيكنج باودر معا

ضعي نصف المكونات الجافة في خليط الكريمة

أضيفي مزيج المشمش المغلي المبرد

أضيفي المكونات الجافة المتبقية

أضيفي الكرز والفواكه المجففة

تخبز في صينية مستطيلة مدهونة بالزبدة أو مرشوشة بالطحين أو مبطنة بورق الزبدة على 325 درجة فهرنهايت لمدة ساعة تقريبًا أو حتى يتم إدخال عود الأسنان في الوسط ويخرج نظيفًا

تبرد في الصينية لمدة 10 دقائق قبل أن ترفع إلى رف سلكي لتبرد تمامًا

تخزن في قالب الكيكة أو أي عبوة أخرى محكمة الإغلاق

ثم تقدم