طريقة عمل كيكة الزنجبيل والشوكولاتة الداكنة

وصفة مميزة لتحضير كيك غني بنكهة الشوكولاتة الداكنة مع الزنجبيل

المقادير اللازمة

1/2 كوب (120 مل) زيت نباتي

1/2 كوب ( 156 جم ) عسل أسود

100 جرام شوكولاتة داكنة

3/4 كوب ( 150 جم ) سكر بني غامق

1/4 كوب (60 مل) ماء

2 بيض كبير

1/4 كوب (60 مل) حليب كامل الدسم

1 كوب ( 125 جم ) دقيق لجميع الأغراض

نصف كوب ( 41 جرام ) من مسحوق الكاكاو الغامق غير المحلى

3/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملاعق صغيرة من الزنجبيل المطحون

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحون

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت (163 درجة مئوية)

رشي صينية برذاذ غير لاصق

رشي الصينية بقليل من مسحوق الكاكاو ثم استخلصي الفائض واتركيها جانبا

على نار متوسطة قومي بإذابة الشوكولاتة الداكنة والزيت والدبس والسكر البني والماء في قدر متوسطة الحجم حتى يذوب السكر البني بالكامل

انقليه إلى وعاء كبير واتركيه يبرد لمدة 5 دقائق

اخفقي البيض والحليب في خليط الدبس بعد أن يبرد واتركيه جانبا

إخلطي الدقيق ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز والملح والزنجبيل المطحون والقرفة والقرنفل وجوزة الطيب في وعاء متوسط

إمزجي مزيج الدقيق برفق في مزيج الدبس حتى يتجانس

سيكون هناك كتل متبقية فلا تقلقي

اسكبي الخليط في الصينية

ثم إخبزي الكيك لمدة 30 دقيقة تقريبًا حتى يخرج عود أسنان من المنتصف نظيفًا

اتركي الكيك يبرد تمامًا في الصينية

ثم يخرج الكيك ويزين بصوص الفانيليا أو بحسب الرغبة

طريقة عمل صوص الفانيليا من هنا