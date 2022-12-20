طريقة عمل بافلوفا بكريمة الفراولة والورد

بافلوفا هي حلوى سميت باسم راقصة الباليه الروسية الشهيرة آنا بافولوفا تصنع من بياض البيض الممزوج مع السكر في شكل مارينج صلب

المقادير اللازمة

للبافلوفا

6 بياض بيض (230 جم تقريبًا)

رشة ملح

270 جرام سكر ناعم

1 ملعقة صغيرة خل أبيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة دقيق ذرة

لكريمة الفراولة والورد

300 ملل كريمة خفق ثقيلة

ربع كوب نكهة مركز الفراولة

نصف كوب سكر بودرة

ربع كوب نكهة مركز الورد

فواكه موسمية للتزيين إختيارية

طريقة العمل

البافلوفا

سخني الفرن مسبقًا إلى 120 درجة مئوية

ارسمي دائرة بوسط ورق الخبز واقلبها على صينية خبز حتى لا يلمس القلم الرصاص البافلوفا

اخفقي بياض البيض مع الملح حتى تحصلي علي خليط متماسك صلب

اضيفي السكر الناعم تدريجياً ملعقة كبيرة في المرة الواحدة

استمري في الخفق حتى يصبح بياض البيض ناعمًا ولامعًا مع عدم وجود أثر للسكر

أضيفي الخل والفانيليا ودقيق الذرة

ضعي كمية صغيرة من المزيج على كل ركن من أركان صينية الخبز لتثبيت ورق الخبز في الصينية

شكلي الخليط علي هيئة كومة داخل الدائرة التي على صينية الخبز مع الاحتفاظ بها داخل قُطر الخط الذي قمتي برسمه

قومي بتسطيح الجزء العلوي للحصول على مظهر أكثر تقليدي ويسهل أثناء التزيين

تخبز في الفرن لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين

بعد الإنتهاء أغلقي الفرن واتركي الباب مفتوحًا قليلاً وأتركيها لتبرد داخل الفرن تمامًا

في تلك الأثناء نبدأ تحضير الكريمة

تخفق الكريمة مع السكر ومركز نكهة الفراولة ونكهة الورد حتي تصبح الكريمة كثيفة ومتماسكة

قومي بوضع طبقة من البافلوفا ثم غطيها بالكريمة

ثم ضعي طبقة أخري من البافلوفا أعلاها

تزين بقليل من الكريمة والفواكه والسكر البودرة أو بحسب الرغبة