طريقة عمل بافلوفا بكريمة الفراولة والورد

بافلوفا هي حلوى سميت باسم راقصة الباليه الروسية الشهيرة آنا بافولوفا تصنع من بياض البيض الممزوج مع السكر في شكل مارينج صلب
المقادير اللازمة
للبافلوفا
6 بياض بيض (230 جم تقريبًا)
رشة ملح
270 جرام سكر ناعم
1 ملعقة صغيرة خل أبيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة صغيرة دقيق ذرة
لكريمة الفراولة والورد
300 ملل كريمة خفق ثقيلة
ربع كوب نكهة مركز الفراولة
نصف كوب سكر بودرة
ربع كوب نكهة مركز الورد
فواكه موسمية للتزيين إختيارية
طريقة العمل
البافلوفا
سخني الفرن مسبقًا إلى 120 درجة مئوية
ارسمي دائرة بوسط ورق الخبز واقلبها على صينية خبز حتى لا يلمس القلم الرصاص البافلوفا
اخفقي بياض البيض مع الملح حتى تحصلي علي خليط متماسك صلب
اضيفي السكر الناعم تدريجياً ملعقة كبيرة في المرة الواحدة
استمري في الخفق حتى يصبح بياض البيض ناعمًا ولامعًا مع عدم وجود أثر للسكر
أضيفي الخل والفانيليا ودقيق الذرة
ضعي كمية صغيرة من المزيج على كل ركن من أركان صينية الخبز لتثبيت ورق الخبز في الصينية
شكلي الخليط علي هيئة كومة داخل الدائرة التي على صينية الخبز مع الاحتفاظ بها داخل قُطر الخط الذي قمتي برسمه
قومي بتسطيح الجزء العلوي للحصول على مظهر أكثر تقليدي ويسهل أثناء التزيين
تخبز في الفرن لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين
بعد الإنتهاء أغلقي الفرن واتركي الباب مفتوحًا قليلاً وأتركيها لتبرد داخل الفرن تمامًا
في تلك الأثناء نبدأ تحضير الكريمة
تخفق الكريمة مع السكر ومركز نكهة الفراولة ونكهة الورد حتي تصبح الكريمة كثيفة ومتماسكة
قومي بوضع طبقة من البافلوفا ثم غطيها بالكريمة
ثم ضعي طبقة أخري من البافلوفا أعلاها
تزين بقليل من الكريمة والفواكه والسكر البودرة أو بحسب الرغبة