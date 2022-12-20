الرياضة

الفيحاء يعبر الخليج إلى ربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      20 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة-  محمود العوضي

استهل فريق الفيحاء حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على فريق الخليج 1/3، ليعبر إلى ربع النهائي المسابقة.

تقدم الخليج بهدف سجله سيكاليشي في الدقيقة 19، ثم تعادل علي الزقعان للفيحاء (د30)، وتمكن محمد أبوسبعان من إضافة الهدف الثاني للبرتقالي (د45+1).

ثم عزز سلطان مندش النتيجة للفيحاء (90+6) ليضمن فريقه التأهل لربع نهائي البطولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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