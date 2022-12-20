الفيحاء يعبر الخليج إلى ربع نهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
استهل فريق الفيحاء حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على فريق الخليج 1/3، ليعبر إلى ربع النهائي المسابقة.
تقدم الخليج بهدف سجله سيكاليشي في الدقيقة 19، ثم تعادل علي الزقعان للفيحاء (د30)، وتمكن محمد أبوسبعان من إضافة الهدف الثاني للبرتقالي (د45+1).
🎥 هدف @Khaleejclub الأول ⚽️
19’ سوكول تسيكاليشي#الفيحاء_الخليج
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 20, 2022
🎥 الهدف الثاني لفريق@Alfaihaclub ⚽️
45+1’ محمد أبو سبعان
#الفيحاء_الخليج pic.twitter.com/DtVM2RZBPy
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) December 20, 2022
ثم عزز سلطان مندش النتيجة للفيحاء (90+6) ليضمن فريقه التأهل لربع نهائي البطولة.