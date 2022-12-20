“البلدية والإسكان” توثق 5 ملايين عقد إيجار سكني وتجاري إلكترونياً

الرياض- البلاد

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفي إطار التطوّر والتقدم الذي تشهده المملكة في البنية التحتية الرقمية، جهودها التنموية والتطويرية لتعظيم الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات البلدية والإسكانية، لمواكبة أفضل الممارسات في تجربة العميل؛ حيث حققت منصة “بلدي” وضمن استراتيجية التحول الرقمي للقطاع رقمنة 90% من الإجراءات والخدمات؛ لترتفع عدد الخدمات الرقمية من 124 خدمة العام الماضي 2021م إلي 350 خدمة مقدمة للمواطنين والمقيمين عبر المنصات الإلكترونية هذا العام.

وتمكنت هذه المنصات من التسهيل على المستفيدين في إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة لزيارة المنظومة؛ وقد بلغ إجمالي عدد مستخدمي المنصة أكثر من 3,2 مليون مستخدم، وذلك بنسبة نمو 30% مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 1.3 مليون مستفيد تمت خدمتهم عبر قنوات خدمة العملاء و490 ألف عبر حساب العناية بالمستفيدين خلال العام 2022م.

وفي السياق نفسه تمكنت الهيئة العامة للعقار من توثيق أكثر من 2 مليون عقد في منصة “إيجار” خلال هذا العام 2022 بنسبة انجاز 31% من اجمالي المستهدف حتى عام 2025م؛ ليصل اجمالي العقود 5 مليون عقد سكني وتجاري، كما بلغت نسبة تفعيل جمعيات الملاك لوحدات السوق العقاري 63% وذلك بنسبة نمو تصل إلى 268% مقارنة بالعام الماضي.