الأخدود يفرط في صدارة” يلو”.. والخلود يتخطى القادسية

حائل- خالد الحامد
فرط فريق الأخدود فى صدارة دوري” يلو”، بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام مضيفه فريق أحد، وذلك فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة.
تقدم الأخدود بهدف السبق عن طريق رينالدو دوترا (11) ، وأدرك أحد التعادل عن طريق جيرالد تاكاواو (90+5). وأضاع اللاعب رينالدو دوترا ركله جزاء لأحد (د40). بهذه النتيجة، وصل الأخدود للنقطة 25، وأحد إلى 14 نقطة.
د11‘⚽️ هدف لـ @ALAKHDOUD 👏
رينالدو دا سيلفا يسجل الهدف الأول#أحد_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/Ea1yd0nQuA
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 20, 2022
د90+5‘⚽️ هدف لـ @OHOD1936 👏
جيرالد تاكاوارا يسجل هدف التعادل.#أحد_الأخدود #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/emcJqU7PqH
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 20, 2022
وفي الرس، حقق الخلود فوزًا مهمًا على ضيفه القادسية بهدفين دون رد. سجل للخلود محمد الصميلي(د22) وخميس المواني (د70) من عمر المباراة؛ ليرفع الخلود رصيده إلى 17 نقطة متقدمًا للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد القادسية عند 15 نقطة متراجعًا للمركز 13.
د90+14‘⚽️ هدف لـ @AlRiyadhFC
نيكولا هااااتريك🔥#الساحل_الرياض #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/jIY2PZBIPw
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 20, 2022
وفي الخبر، كسب الرياض مضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف. تقدم الساحل عن طريق مازن السويلم (48)، وسجل للرياض (هاتريك ) نيكولا (د90+3) من جزائية، و(د 90+10)، و(د90+14).