الرياضة

الأخدود يفرط في صدارة” يلو”.. والخلود يتخطى القادسية

صحيفة البلادaccess_time27 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      20 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
فرط فريق الأخدود فى صدارة دوري” يلو”، بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام مضيفه فريق أحد، وذلك فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة.


تقدم الأخدود بهدف السبق عن طريق رينالدو دوترا (11) ، وأدرك أحد التعادل عن طريق جيرالد تاكاواو (90+5). وأضاع اللاعب رينالدو دوترا ركله جزاء لأحد (د40).  بهذه النتيجة، وصل الأخدود للنقطة 25، وأحد إلى 14 نقطة.

وفي الرس، حقق الخلود فوزًا مهمًا على ضيفه القادسية بهدفين دون رد. سجل للخلود محمد الصميلي(د22) وخميس المواني (د70) من عمر المباراة؛ ليرفع الخلود رصيده إلى 17 نقطة متقدمًا للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد القادسية عند 15 نقطة متراجعًا للمركز 13.

وفي الخبر، كسب الرياض مضيفه الساحل بثلاثة أهداف مقابل هدف. تقدم الساحل عن طريق مازن السويلم (48)، وسجل للرياض (هاتريك ) نيكولا (د90+3) من جزائية،  و(د 90+10)، و(د90+14).

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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