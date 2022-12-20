استراتيجية تساعدك على صحة أفضل.. قوي المناعة بـ 5 خطوات

المناعة والصحة العامة تتأثر معك كثيرا هذه الأيام حيث تجد صعوبة في التعافي من الإصابة، بنزلات البرد بسهولة.

كذلك قد تواجه صعوبة في التأقلم مع الحياة اليومية.

ومن أجل هذا عليك اتباع أسلوب حياة صحي يمكن أن يساعد في تحسين الأمور بالنسبة لك ،وفقا لما نشره موقع Highcliffechiropractic.

​1) تمرن قليلاً كل يوم

يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في تحسين حالتك المزاجية، ومحاربة الأمراض، وتحسين قدرتك على الحركة، وحتى تخفيف الألم.

يعتمد المقدار المناسب من التمرين على توازن طاقتك الحالي، ونمط حياتك وقدراتك البدنية.

إذا لم يكن لديك حاليًا أسلوب حياة نشط للغاية، فابدأ بتعديلات صغيرة على يومك. سيكون المشي لمدة 20 دقيقة في اليوم بداية جيدة.

2) اشرب الكثير من الماء



يتكون جسمك من حوالي 60٪ من الماء. لذلك من المهم جدًا شربه.

الحصول على كمية كافية من الماء ضروري لجسمك ليعمل على النحو الأمثل.

يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، وتليين المفاصل،وتعزيز صحة الخلايا، وتحسين التركيز الذهني، ومستويات الطاقة والمزاج.

3) تناول نظام غذائي متوازن

4) امنح نفسك ليلة نوم جيدة

يحتاج معظمنا ما بين 6 إلى 9 ساعات من النوم ليلًا للاستيقاظ والشعور بالانتعاش كل صباح.

حاول إطفاء الهاتف والتلفزيون وأي أضواء ساطعة قبل النوم بساعتين على الأقل.

5) خذ وقتك للاسترخاء