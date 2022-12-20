اتفاقية لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع التعليم الأهلي

البلاد : متابعات

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزارة التعليم اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تحسين مستوى الخدمة في مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل اجراءات إصدار الرخص البلدية وإجراءات اعتماد مخططات المدارس في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقليص عدد الاجراءات اللازمة لإصدار الرخص عبر منصة “بلدي”.

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كما تسهم في توحيد رحلة المستثمر في الحصول على تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة، واتاحة الفرصة للمستثمر لمعرفة الخطة الزمنية للمراجعة وإعداد التصاميم.

وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة نسبة الإنجاز والرضا في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة والمشتركة الهادفة إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.