الدولية

لبنان.. مطالبة بوضع يد الدولة على السلاح

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      19 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

أدان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أمس (الأحد)، اغتيال الجندي الأيرلندي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشدداً على أن الوقت قد حان لتضع الدولة يدها على كل سلاح غير شرعي.

وقال الراعي: “لقد آلمنا للغاية اغتيال الجندي الأيرلندي منذ ثلاثة أيام، وهو من أفراد القوّات الدولية في الجنوب اللبناني. إنّنا نشجب مثل هذه الأعمال وندينها بأشد العبارات.. وإننا نلتمس الشفاء العاجل لرفاقه المصابين. إن هذا الجندي الأيرلندي الذي جاء إلى لبنان ليحمي سلام الجنوب، قتل فيه برصاصة حقد اغتالته.

هذه الحادثة المأساوية التي تشوه وجه لبنان، إنما تستوجب تحقيقاً شفافاً لبنانياً وأممياً يكشف الحقيقة ويجري العدالة”.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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