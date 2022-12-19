لبنان.. مطالبة بوضع يد الدولة على السلاح

البلاد – وكالات

أدان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أمس (الأحد)، اغتيال الجندي الأيرلندي ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مشدداً على أن الوقت قد حان لتضع الدولة يدها على كل سلاح غير شرعي.

وقال الراعي: “لقد آلمنا للغاية اغتيال الجندي الأيرلندي منذ ثلاثة أيام، وهو من أفراد القوّات الدولية في الجنوب اللبناني. إنّنا نشجب مثل هذه الأعمال وندينها بأشد العبارات.. وإننا نلتمس الشفاء العاجل لرفاقه المصابين. إن هذا الجندي الأيرلندي الذي جاء إلى لبنان ليحمي سلام الجنوب، قتل فيه برصاصة حقد اغتالته.

هذه الحادثة المأساوية التي تشوه وجه لبنان، إنما تستوجب تحقيقاً شفافاً لبنانياً وأممياً يكشف الحقيقة ويجري العدالة”.