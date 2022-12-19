كفيفة تسكب إبداعاتها في الأورج والناي

جدة ـ البلاد

فقدت ريتاج الزهراني نعمة البصر بسبب خطأ طبي، ولكن هذا الألم حولها إلى فتاة ذات إصرار وعزيمة، فبدأت بمساعدة والديها بتعلم العزف على آلة الأورج منذ عامها السادس، وأصقلت موهبتها من خلال التعلم عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتحسن مستواها مع التدريب المستمر، حتى وصلت إلى مستوى جيد ساعدها على عزف السلام الوطني السعودي على آلة الأورج في احتفالية السيمفونية الألمانية في إحدى المناسبات بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، إذ تعلمت القراءة والكتابة بطريقة برايل، وأضافت إلى موهبتها العزف بالناي، واستمتع الحضور بعزفها عدة مقاطع موسيقية رائعة أبهرت الحضور.

وتقول ريتاج الزهراني لـ”البلاد”: منذ ولادتي وأنا كفيفة، ولم أرَ النور، والآن عمري 14 عاماً، ولكن هذا الأمر لم يقف حاجزاً أمام طموحاتي في الاستمرار وتطوير موهبتي التي أحببتها منذ الصغر، إذ أهوى العزف على آلة الأورج والناي منذ نعومة أظافري، وبدأت اهتم بهوايتي بشكل أكبر، وعملت على تنميتها حتى استطعت عزف جميع الأغاني الخليجية والعربية والأجنبية.

وتضيف: لم ألتحق بمعهد موسيقي أبداً، ولكنني قمت باقتناء أورج، وتعلمت العزف عن طريق فيديوهات الـ YouTube، حتى استطعت صقل موهبتي، ولله الحمد وجدت كل الدعم والتشجيع من الأهل، وهذا كان له دافع قوي في حياتي على مواصلة العطاء والإبداع، ولا يفوتني أن أنسى هنا جهود أيمن الثقفي في تعريف المجتمع بموهبتي الفنية. وحول الصعوبات التي واجهتها قالت: من أبرز الصعوبات التي واجهتني هي قراءة النوت الحرفية، ‏لأن الموسيقى تعتمد على شيئين، هما السمع وقراءة النوت الموسيقية، فأما السمع فهو ‏الاستماع إلى الموسيقى بدون أي مساعدة، ثم عزفها، ‏وهنا الصعب وهو قراءة النوت، حتى تخطيت ‏هذه الصعوبة ‏إلى مرحلة الإتقان ولله الحمد.