فرص استثمارية في أمانتي الشرقية وجازان

البلاد ـ الرياض

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن فرصة استثمارية في مجال حقوق التسمية والرعايات، وذلك في الواجهة البحرية بالدمام.

وأكدت الأمانة أن هذه الفرصة الاستثمارية الأولى من نوعها، وتأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

كما أعلنت أمانة منطقة جازان عن توفر فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف خاص بمركز الشقيق، وذلك في مزايدة عامة تتضمن تأجير قطعة أرض لغرض إقامة مشروع مستوصف خاص بمساحة 2607.68 م2، بعقد يمتد لـ 25 عاماً. ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال للاطلاع على الفرصة الاستثمارية، والتفاصيل من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.