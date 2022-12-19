القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك

البلاد – وكالات

تقاوم القوات الأوكرانية لاستعادة أراضيها، بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية حيث تقوم قوات موسكو بمحاولة بسط السيطرة على المناطق الأوكرانية، ففي آخر التطورات الميدانية استهدفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وضواحيها خلال 24 ساعة الماضية بحوالي 133 صاروخاً من طراز “غراد” وقذيفة من طراز “ام 777 – عيار 155″، وقذائف أوكرانية الصنع وقذائف هاون وقصف بالدبابات.

وخلّف القصف إصابتين دون قتلى ودمار في البنى التحتية والمساكن في دونيتسك، حيث استهدف القصف 13 حياً وبلدة من ضواحي مقاطعة دونيتسك، فيما استأنفت العاصمة الأوكرانية كييف الخدمات الأساسية بعد أحدث موجة من الضربات الجوية الروسية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية، حيث تحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين.

القوات الروسية قالت إن ضرباتها الكثيفة حالت دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد خلال زيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية، مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية. وظهر شويغو على متن مروحية فوق مناطق انتشار القوات، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الروسية، وهو يتحقق من مواقع الوحدات الروسية في منطقة العمليات والتحصينات والخطوط الدفاعية.