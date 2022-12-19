الفيصلي يتصدر دوري ” يلو” مؤقتًا.. والعروبة يتجاوز جدة

حائل- خالد الحامد
خطف فريق الفيصلي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، في إطار الجولة الثالثة عشرة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى.
سجل للفيصلي إسماعيل عمر (35)، وكاسيانو”هدفين” (45+7) و(90+14).
فيما أحرز هدفي الحزم، أولا جون في الدقيقة ( 42) و(90+1) من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد لاعب الحزم أحمد آل محيميد.
د35‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly 👏
إسماعيل عمر يسجل الهدف الأول 🔥#الفيصلي_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/sWtmpDEjD7
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 19, 2022
بهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما توقف رصيد الحزم عند 22 نقطة.
د42‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
اولا جون يسجل هدف التعادل 🔥#الفيصلي_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/4FUSF4y1jw
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 19, 2022
د45+7‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly 👏
كاسيانو دياز يسجل هدف التقدّم 🔥#الفيصلي_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/binCrLw8Wx
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 19, 2022
د90+1‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc 👏
اولا جون يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء🔥#الفيصلي_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/pOipZdM4Wt
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 19, 2022
د90+15‘⚽️ هدف لـ @AlFaisaly 👏
كاسيانو دياز يسجل الهدف الثالث 🤩🔥#الفيصلي_الحزم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/nqONYmkxpp
— دوري يلو (@FDL_KSA) December 19, 2022
وخرج فريق القيصومة فائزًا أمام ضيفه نجران 2 / 1 في المواجهة التي جرت أحداثها على ملعب نادي الباطن. انتهى الشوط الأول بتقدم نجران بهدف سجله اللاعب قصي الخيبري (د 22) من نقطة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، عاد فريق القيصومة، واستطاع لاعبوه إحراز هدفين؛ عن طريق اللاعب محمد الظفيري في(د 69) و(د74) من عمر المباراة.
ليرفع فريق القيصومة رصيده النقطي إلى 19 نقطة، فيما بقي نجران على نقاطه السبع.
وفي الجوف، خطف فريق العروبة 3 نقاط ثمينة، بعد تجاوزه ضيفه جدة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. سجلها البرازيلي رايلان برونو. بهذه النتيجة، رفع فريق العروبة رصيده النقطي إلى 18 نقطة فيما ظل جدة عند رصيده السابق 18 نقطة.