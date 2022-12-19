الرياضة

الفيصلي يتصدر دوري ” يلو” مؤقتًا.. والعروبة يتجاوز جدة

صحيفة البلادaccess_time26 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      19 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
خطف فريق الفيصلي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة،  في إطار الجولة الثالثة عشرة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى.
سجل للفيصلي إسماعيل عمر (35)، وكاسيانو”هدفين” (45+7) و(90+14).

فيما أحرز هدفي الحزم، أولا جون في الدقيقة ( 42) و(90+1) من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد لاعب الحزم أحمد آل محيميد.

بهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بينما توقف رصيد الحزم عند 22 نقطة.

وخرج فريق القيصومة فائزًا أمام ضيفه نجران 2 / 1 في المواجهة التي جرت أحداثها على ملعب نادي الباطن. انتهى الشوط الأول بتقدم نجران بهدف سجله اللاعب قصي الخيبري (د 22) من نقطة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق القيصومة، واستطاع لاعبوه إحراز هدفين؛ عن طريق اللاعب محمد الظفيري في(د 69) و(د74) من عمر المباراة.
ليرفع فريق القيصومة رصيده النقطي إلى 19 نقطة، فيما بقي نجران على نقاطه السبع.

وفي الجوف، خطف فريق العروبة 3 نقاط ثمينة، بعد تجاوزه ضيفه جدة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. سجلها البرازيلي رايلان برونو. بهذه النتيجة، رفع فريق العروبة رصيده النقطي إلى 18 نقطة فيما ظل جدة عند رصيده السابق 18 نقطة.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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