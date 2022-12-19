السودان.. ثلاثة أسماء مقترحة لرئاسة الحكومة

الخرطوم – البلاد

تصدرت عدد من الأسماء ترشيحات رئيس الحكومة المرتقبة في السودان، إذ انحصرت ترشيحات ائتلاف الحرية والتغيير لتولي رئاسة مجلس الوزراء السوداني في ثلاثة أسماء، حيث تصدّر اسم وزير العدل السابق في حكومة عبدالله حمدوك، نصرالدين عبدالباري، وفقاً لوسائل إعلام سودانية، إلى جانب القيادي بالحرية والتغيير ورئيس الحركة الشعبية التيار الثوري، ياسر عرمان، فضلاً عن اسم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير، محمد عصمت.

وينتظر أن يستكمل الاتفاق الإطاري السياسي خلال الأيام المقبلة بـ”اتفاق نهائي” تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرا، تعقبها انتخابات عامة. وأرجأ الاتفاق الإطاري 5 قضايا إلى مرحلة الاتفاق النهائي بغرض توسعة التشاور حولها مع أصحاب المصلحة وقوى الثورة، وهي العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان، كما حدد 4 مستويات للسلطة الانتقالية هي المجلس التشريعي، المستوى السيادي، ومجلس الوزراء، والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.