الحوثي يستحدث آلية قمع جديدة

البلاد – وكالات

استحدثت ميليشيا الحوثي الإرهابية آلية قمع جديدة تنتهك حق النساء اليمنيات في التنقل، وتعيد الوصاية على المرأة؛ باعتبارها شخصاً غير مؤهل للتحكم بحياته، وفقاً لمنظمة “ميون” لحقوق الإنسان، التي أكدت الحصول على وثائق رسمية تؤكد تعميم جماعة الحوثيين لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لهن التنقل.

وحذّرت المنظمة الحقوقية من أن إلزام المرأة اليمنية بوجود “محرم” أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه، معربة عن مخاوفها المشتركة مع منظمات وناشطين حقوقيين من خطورة تلك القرارات والانتهاكات التي تمارس ضد النساء وحقوقهن، كما دعت المنظمة المجتمع الدولي للتنديد بهذه الآلية القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين، والحيلولة دون استمراريتها.

وأصدرت ميليشيا الحوثي، في وقت سابق، تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون “محرم” في حين تنفذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد. وأقدمت الميليشيا الإجرامية على اقتحام منزل ناشطة حقوقية في إحدى مديريات محافظة إب، وسط اليمن، ومصادرة محتوياته، ضمن حملة ترهيب متصاعدة لتخويف كل الأصوات التي تعري جرائمهم وتنتقد سياسة النهب والظلم والإذلال الممارسة ضد سكان المحافظة، حيث أفادت الناشطة الحقوقية هند عبده بأن مسلحين من ميليشيا الحوثي كانوا على متن طقمين، اقتحموا منزلها الواقع في مديرية بعدان بمحافظة إب الغارقة بالفوضى الأمنية.

وأشارت إلى أن المسلحين الحوثيين داهموا منزلها، بعد أن باشروا بإطلاق النار على بوابة المنزل، وقاموا بتفتيشه ونهبوا محتويات وصفتها “بالثمينة”. وأوضحت أن عملية الاقتحام جاءت بعد أسابيع من تهديدات تلقتها بشكل مباشر وغير مباشر من قيادات حوثية على خلفية نشاطها الحقوقي في الدفاع عن قضايا النساء في محافظة إب وكشف الانتهاكات التي تطالهن من قبل الجماعة.

وتفتك ميليشيا الحوثي بالأطفال بالزج بهم في جبهات القتال، إذ قتل ثلاثة أطفال مجندين وأصيب طفل رابع، بانفجار مقذوف في أحد المعسكرات التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ذمار، وسط اليمن. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن المقذوف انفجر في أحد معسكرات التجنيد والتدريب بمديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، مشيرة إلى أن القتلى هم ممن تقوم ميليشيا الحوثي باستقطابهم لحضور دوراتها التدريبية. وتشير تقارير حقوقية إلى استخدام ميليشيا الحوثي للدورات الأخيرة في استقطاب نحو 80 ألف طفل وإجبارهم على استخدام السلاح.