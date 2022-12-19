اختتام مناورات التمرين الجوي «طويق 3» في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط

الرياض : البلاد

اُختتمت في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط – اليوم – مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 3»، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهدت المناورات ثلاث مراحل من التدريبات المشتركة على مدى أسبوعين، نُفِّذَت خلالها جملة من المناورات والعمليات العسكرية، وعدد من المحاضرات والندوات العملياتية والجوية والفنية مع قادة الطائرات والأطقم المساندة.

وأوضح رئيس خلايا التخطيط لمناورات «طويق 3» المقدم الطيار الركن شافي بن فارع الحربي، أن نتائج أداء القوات المشاركة في جميع مراحل التمرين مرتفعة، وذلك نظير ما بذلوه من أداء تميز بالكفاءة والإتقان، محققين الأهداف الخاصة بالمناورات.

يذكر أن عشر دول شاركت في مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 3»، هي: المملكة العربية السعودية، البحرين، اليونان، إيطاليا، الأردن، المغرب، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية.

وتهدف المناورات إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ورفع المستوى التدريبي في تخطيط وتنفيذ مهام النقل الجوي التكتيكي، ورفع الجاهزية العملياتية لتنفيذ مهام الإسقاط الجوي التكتيكي.