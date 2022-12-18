20 يوماً لـكهرباء المباني الجديدة

جدة – البلاد

اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، قراراً بتعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين.

وبحسب بيان للهيئة، شمل التعديل وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلاً عن مقابل الإيصال، مما سيساهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك، كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.

وأوضح البيان أنه في إطار توجيه مجلس الإدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة ، وضمن مراجعتها المستمرة للخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين بكافة شرائحهم ، تم تعديل آلية حساب الأحمال الكهربائية بهدف تخفيض تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى زيادة مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية – غرفة كهرباء- ضمن مساحة المبنى.

وبحسب بيان للهيئة، شملت التعديلات الجديدة:

– تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل.

– إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضاً عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.

– منح صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال 20 يوم عمل.