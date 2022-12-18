“منشآت” تصدر شهادة حجم المنشأة لـ 24,5 ألف مستفيد

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أنَّ عدد المنشآت الحاصلة على شهادة حجم المنشأة التي أصدرتها خلال العام 2022 وصل إلى 24,540 منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، ومن أهم مميزات هذه الشهادة إعفاء المنشآت المحلية من تقديم الضمان الابتدائي عند رغبتها في الدخول بالمنافسات الحكومية.

وبينت الهيئة أنَّ منشآت مدينة الرياض تعد الأعلى حصولاً على الشهادة بنسبة 36%، تلتها محافظة جدة بنسبة 13%، مفيدةً أنَّ شهادة حجم المنشأة توفر العديد من المميزات أبرزها؛ إتاحة فرصة أكبر للمنشآت في المنافسات الحكومية من خلال آليات تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بافتراض أسعار عروض المنشآت الأخرى أعلى بنسبة (10%) في جميع العقود عدا عقود التوريد، وإعطاء الأولوية في المنافسات المحدودة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية في الشراء المباشر، كما أنَّه عند تساوي العروض المقدمة ولم تنص شروط ومواصفات المنافسة على تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية تكون الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وأفادت أن يشترط للحصول على الشهادة توفر سجل تجاري ساري للمنشأة، أو رقم ملف العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون السجل التجاري وملف المنشأة بحالة نشطة، مع توفر بيانات أعداد الموظفين بناءً على المعلومات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما يشترط توفر بيانات الإيرادات أو تعبئة الإقرار عند عملية إصدار الشهادة، وألا يقل عدد موظفي المنشأة عن موظف واحد ولا يتجاوز 249 موظفًا على الرقم الموحد للمنشأة، إضافة ألا تتجاوز إيرادات المنشأة السنوية 200 مليون ريال سعودي، وأن يكون لصاحب الطلب دور من ضمن الأدوار المعتمدة لدى كل من وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتقدّم “منشآت” الشهادة بشكل مجاني من خلال عدة خطوات ميسرة عبر الدخول للرابط https://www.monshaat.gov.sa/certificate، والدخول على “ملف المنشأة” عبر حساب النفاذ الوطني الموحد أو حساب “منشآت”، ومن ثم اختيار المنشأة، واختيار الخانة “إصدار الشهادة”، وتُعد هذه الشهادة وثيقة تقر بمواءمة المنشأة لتعريف “منشآت” بالمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.