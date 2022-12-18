تواصل التعنت.. إيران تزيد تخصيب اليورانيوم

البلاد – وكالات

مواصلة لنهجها المتعنت وعدم سماعها لصوت العالم المطالب بوقف أنشطتها النووية، أعلنت إيران أمس (السبت)، عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: “وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة”. وأضاف أن “الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخاراً كبيراً للبلاد وهما فعالتان لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئية”.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أن فريقاً تقنياً تابعاً لها سيزور طهران اليوم سعياً لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.

ومنذ سنوات تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود يورانيوم في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها وطلبت “الوصول إلى مواقع ومواد” وجمع عينات. وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015م بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018م بفعل انسحاب واشنطن منه.

وعلى الصعيد المحلي، نظم عمال النفط احتجاجاً في جنوب إيران للمطالبة بزيادة الأجور ومزايا التقاعد. وتأتي احتجاجات عمال النفط وسط انتفاضة تشهدها إيران، في أجرأ تحدٍ يواجهه النظام منذ ثورة 1979.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أمس، إن مجموعة من عمال النفط نظموا احتجاجاً أمام شركة بارس للنفط والبتروكيماويات في عسلوية بإقليم بوشهر الجنوبي على ساحل الخليج. وشملت إضرابات موظفي صناعات النفط في إيران اليوم مدينة الأهواز، وشركة غتشساران وميناء معشور ومنطقة تنغ بيجار وجزيرة خرج. وبالإضافة إلى زيادة الأجور ومزايا التقاعد، طالب المحتجون أيضاً بإلغاء الضرائب المرتفعة على الدخل ورفع سقف الأجور وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والظروف الصحية.

إلى ذلك، أفاد تلفزيون “إيران إنترناشيونال”، أمس، بوقوع احتجاجات بسجن كرج في شمال إيران، على خلفية اعتزام السلطات تنفيذ حكم إعدام بحق عدد من السجناء. وذكر التلفزيون أن اشتباكات اندلعت بين ضباط السجن والسجناء بعد الإعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق العشرات.