المحليات

تبادل الخبرات بين هيئتي مكة وينبع

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      18 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ينبع – البلاد

زار وفد من الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أمس الهيئة الملكية بينبع اطلع خلالها على آليات تنفيذ الهيئة لمشاريعها في مدينة ينبع الصناعية والمواصفات العالمية التي تطبقها خلال تنفيذ مشاريعها وبنيتها التحتية.

وجرى خلال الزيارة بحث تبادل الخبرات, واستعراض مشاريع البنى التحتية بمدينة ينبع الصناعية التي تم تصميمها وفق أعلى المواصفات الفنية لتكون إضافة معمارية للمدينة الصناعية، وتناولت العروض المقدمة المخطط الإرشادي للمدينة والتوسع المستقبلي التي تتماشى مع رؤية ورسالة الهيئة الملكية، كما اطلع الوفد على الصناعات المساندة والخدمات السكنية والتجارية في المدينة الصناعية، ومشروع المدينة الذكية، وعرض مماثل عن مشاريع قطاع التشغيل والصيانة، وآخر عن دورة حياة المشروع.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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