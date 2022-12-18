إلزام مقاول بإعادة سفلتة شارع في جدة

جدة : البلاد

أصدرت أمانة محافظة جدة، (السبت)، توضيحاً بشأن خطأ في أعمال السفلتة التي شهدها أحد شوارع حي الشاطئ.

وأوضحت أمانة المحافظة، أن أعمال السفلتة التي تمت، فجر (الخميس)، في أحد الشوارع الداخلية بطول 100 متر بحي الشاطئ، كانت بسبب خطأ تم من قبل فريق المقاول، تمثل في تركه لجزء من الشارع دون سفلتة، كانت تقف فيه إحدى السيارات.

وأكدت أنه تم رفض تسلم العمل، وتكليف المقاول بإعادة سفلتة كامل الشارع، بما في ذلك الجزء الذي كانت تقف عليه السيارة بعد تحريكها، مساء (الجمعة)، وسيتم استكمال الإجراءات اللازمة بحق الطاقم الفني المشرف على التنفيذ.