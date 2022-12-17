هربس الشفاه خطر معدي.. اعرف الأعراض وطرق الوقاية

البعض يصاب بالإنزعاج والخوف بسبب هربس الشفاه لأنه مرض مُعد للغاية.

المرض وفق التقارير الصحية يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع الأول.

وعن أعراض المرض، أوضح مركز “الصحة” الألماني، أنها تتمثل في ظهور بثور قيحية على الشفاه.

مع الشعور بشد وحكة وألم ووخز بها.

وأضاف المركز أنه يتم علاج هربس الشفاه بواسطة مضادات الفيروسات.

وشدد على ضرورة اتباع بعض التدابير للحيلولة دون انتقال العدوى إلى شخص آخر.

أبرزها عدم التقبيل وعدم استخدام الأغراض الشخصية كالمناشف والأكواب بشكل مشترك.

مع مراعاة غسل اليدين بانتظام، لا سيما بعد كل مرة يتم فيها لمس الشفاه.

وأشار المركز إلى أن هربس الشفاه يشكل خطرا داهما على الأطفال حديثي الولادة.

والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.