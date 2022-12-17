هذه الأطعمة تحسن حالتك المزاجية

أجمعت الدراسات الحديثة أن سعادتك وتحسين الحالة المزاجية مرتبط بادخالك بعض التغييرات الصغيرة على نظامك الغذائي لرفع معنوياتك، وعلى الرغم من وجود علاقة طردية بين حالتك المزاجية والعديد من العوامل المُتشعبة في أهميتها، خصوصاً حصولك على المزيد من ضوء النهار، والإكثار من شرب الماء، وأخذ قسط كافٍ من النوم، وممارسة الرياضة بشكل مُنتظم.

إلا أن تناولك الأطعمة الصحية الغنية بالمركبات الأساسية المُحفزة لهرمونات السعادة باتت تتصدر قائمة أولويات جسمك لتحسين صحة الدماغ وتبعية الحالة المزاجية.

لذا نحن معك اليوم، كي نُطلعك على أفضل الأطعمة الصحية المُساهمة في تعزيز مستويات الناقلات العصبية التي تُساعد على الشعور بالسعادة مثل الدوبامين والأدرينالين والسيروتونين، كذلك زيادة هرمون الإندورفين الذي يرفع الحالة المعنوية والمزاجية طبيعياً.

من هذا المُنطلق، إليكِ أطعمة صحية تُحسن من حالتك المزاجية:

الأطعمة الغنية بفيتامين D

تُساهم الأطعمة الغنية بفيتامين D في زيادة مستويات السيروتونين في الدماغ، وهذا يعني تحسُن الحالة المزاجية. لذا واظبي عزيزتي على التعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميًا.

البيض.

البرتقال.

لبن الزبادي.

كبد البقر.

حليب الصويا.

الأسماك الزيتية مثل ” السلمون، والماكريل، والسردين، والتونة”.

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك

أكدت معظم الدارسات المعنية بصحة المرأة أن تناولها الأطعمة الغنية بالسيلينيوم والمغنيسيوم والزنك لمدة 6 أسابيع قد يُحسن من حالتها المزاجية ويُعزز ذاكرتها.

البقوليات.

المكسرات والبذور.

فواكه البحر.

الديك الرومي.

لحوم البقر قليلة الدسم.

الدجاج بدون جلد.

الحبوب الكاملة.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المُعقدة

تحوي أطعمة الكربوهيدرات على حمض أميني حيوي يُسمى التريبتوفان Tryptophan ، له دور فعال في تحسين الحالة المزاجية.

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية من نوع الأوميغا 3

يُساعد استهلاك الأوميغا 3 على حماية المرأة من الإصابة بالاكتئاب، وهذا الاستنتاج منطقي من الناحية الفسيولوجية؛ لأن الأوميغا 3 يؤثر على المسارات العصبية في الدماغ.