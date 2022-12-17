” متلازمة الشخص المتيبس” ما هو المرض الذي أصاب سيلين ديون؟

العلاج

لا يوجد علاج معروف لمتلازمة الشخص المتيبس، لكن الأدوية قد تخفف الأعراض. ويمكن أن تساعد أدوية الغلوبولين المناعي في تقليل الحساسية لمحفزات الضوء أو الصوت، مما قد يساعد في تجنب السقوط أو التشنجات.

قد تكون مسكنات الألم والأدوية المضادة للقلق ومرخيات العضلات جزءاً من علاج هذا المرض. كما يستخدم “مركز متلازمة الشخص المتصلب” أيضاً حقن توكسين البوتولينوم.

وفي هذا السياق قال مخيبر: “إذا تُرك المرض دون علاج، يمكن أن يسبب ضعفاً شديداً في ممارسة الحياة اليومية”، لكن مع العلاج، يمكن السيطرة على الأعراض.