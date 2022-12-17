كرواتيا تتوج ببرونزية مونديال قطر2022

جدة- محمود العوضي
تفوق منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة 2 – 1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي احتضنها استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.
أورسيتش يسجل الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا بتصويبة رائعة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2022
المغرب يعدّل الكفة سريعاً، أشرف داري بذات طريقة غفارديول
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2022
تقدم المنتخب الكرواتى بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول فى الدقيقة السابعة من بداية اللقاء. ونجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة.
المنتخب الكرواتي يفتتح التسجيل برأسية يوسكو غفارديول
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2022
ثم عاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثانى عن طريق ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أتيح لأسود الأطلس عدة فرص للتعديل، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا وحصولها على المركز الثالث والميداليات البروزنزية، فيما نال المنتخب المغربي المركز الرابع لأول مرة لمنتخب عربي وأفريقي.