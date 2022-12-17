الرياضة

كرواتيا تتوج ببرونزية مونديال قطر2022

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      17 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي

تفوق منتخب كرواتيا على نظيره المغربي بنتيجة 2 – 1، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي احتضنها استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

تقدم المنتخب الكرواتى بالهدف الأول عن طريق جوسكو جفارديول فى الدقيقة السابعة من بداية اللقاء. ونجح أشرف دارى فى تسجيل هدف التعادل سريعا للمنتخب المغربي فى الدقيقة التاسعة.

ثم عاد المنتخب الكرواتى للتقدم بالهدف الثانى عن طريق ميسلاف أورسيتش فى الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أتيح لأسود الأطلس عدة فرص للتعديل، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز كرواتيا وحصولها على المركز الثالث والميداليات البروزنزية، فيما نال المنتخب المغربي المركز الرابع لأول مرة لمنتخب عربي وأفريقي.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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