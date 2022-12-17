طريقة عمل الجمبري المقلي مع الصلصة الإيطالية بالجبنة

وصفة مميزة ويمكن تحضيرها في اليوم المسبق

المقادير اللازمة

للجمبري المقلي

كيلو جمبري منظف ومقشر

1 معلقة صغيرة من التوابل الاتية

زعتر – كمون – زنجبيل –حارة شطة – فلفل اسود – زيت – ثوم – ملح – خردل

للتغطية

فتات خبز – دقيق – بيض – حليب

للصلصة الإيطالية

جبنة موزاريلا

2 كوب صلصة طماطم

4 ملعقة طماطم مركزة

ملعقة كبيرة أعشاب إيطالية

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

نصف حبة بصل مفرومة ناعم

جبن بارميزان مبشور

ملعقة صغيرة سكر أبيض

زيت زيتون

مكعبين زبدة

ملح

طريقة العمل

الجمبري

تقلب جميع المقادير علي الجمبري وتترك لمدة ربع ساعه

يخفق الحليب والبيض

يوضع الجمبري في الدقيق ثم في خليط البيض ثم في فتات الخبز

تترك في الثلاجة قبل القلي لمدة 10 دقائق

تقلي في زيت ساخن ويصفي

نبدأ تحضير الصلصة

فى مقلاة عميقة يوضع الزيت والزبدة

يضاف لهم البصل والسكر ويقلب حتى يصبح لون البصل شفاف

يضاف له الثوم ويقلب

ثم الأعشاب الإيطالية والطماطم ومركز الطماطم

تترك الصلصة على نار متوسطة حتى تتسبك وتصبح كثيفة

ثم تضاف لها المكرونة وتقلب

تضاف الجبنة للمكرونة وتقلب جيداً دقيقة

تحضير الطبق

نحضر بايركس

نرص حبات الجمبري المقلي به

ثم طبقة من الجبنة الموزاريلا والصلصة

توضع تحت الشواية حتي يذوب الجبن

ثم يخرج ويقدم مع المكرونة بالصلصة