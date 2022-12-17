تعليمات مهمة.. ماذا يشرب مريض ضغط الدم المرتفع؟

ضغط الدم المرتفع شائع بين الملايين ويتخوف الجميع من النمط الغذائي والمائي الذي قد يتسبب في مشاكل.

فإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ما هو المشروب الذي يخفض ضغط الدم.

كذلك ما هو المشروب الذي يجب الابتعاد أو الحد منه؟

حيث يجب على مريض فرط ضغط الدم اتباع نظام غذائي صحي.

مع إجراء تغييرات في نمط الحياة وهذا للتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

ولهذا، تكون أولى الخطوات نحو تحقيق معدل الضغط الطبيعي هو معرفة عدة أمور.

ما هو المشروب الذي يخفض ضغط الدم وما هي المشروبات التي يجب تجنبها.

ما هو المشروب الذي يخفض ضغط الدم بفاعلية؟

بجانب تناول أدوية الضغط بانتظام، هناك بعض المشروبات التي تساعد على خفض ضغط الدم.

وفيما يلي نجيب على التساؤل المطروح: ماذا يشرب مريض الضغط المرتفع؟

1. حليب منزوع الدسم



أوضحت دراسة طبية أن استبدال حليب كامل الدسم ببديل قليل أو منزوع الدسم يمكن أن يخفض من معدل ضغط الدم.

2. عصير الطماطم



على الرغم من أن الطماطم تعتبر فاكهة مالحة، إلا أن تناول ثمرات الطماطم يحمي القلب ويكافح السرطان.

ولكن احذر الإفراط في تناول الطماطم لما فيها من أملاح قد تضر الصحة العامة.

3. عصير البنجر

البنجر من الخضروات المفيدة جداً للصحة، ليست مخصصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم فقط، بل للأصحاء أيضاً.

حيث يساعد عصير البنجر على التحكم في ضغط الدم الشرياني على المدى القصير، ومن ثم خفض معدل ضغط الدم.

4. الكركديه

يعتبر الكركديه مشروباً فعالاً لخفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوي على مدرات البول.

ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وكلاهما عوامل هامة لخفض ضغط الدم بشكل فعال.