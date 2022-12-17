الهلال رابعا بثلاثية في شباك الباطن

جدة – هلال سلمان

تصوير – عثمان الشمراني

صعد فريق الهلال للمركز الثاني في ترتيب دوري روشن للمحترفين بعد فوزه على الباطن متذيل الترتيب بنتيجة (3-1) في الجولة التاسعة.

بدأ الهلال تهديد مرمى الباطن بتسديدة قوية من محمد كنو تصدى لها الحارس الأوروغوياني كامبانيا ببراعة في الدقيقة 16، ثم سدد كارييو كرة أخرى صدها كامبانيا (د 24)، وأكمل الحارس تألقه بتصديه لتصويبة إيغالو (د 43)، واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود إعاقة على إيغالو في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، لكن النيجيري أهدرها حيث نجح كامبانيا في إبعاد تسديدته، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع مطلع الشوط الثاني نجح الهلال في تسجيل هدف التقدم برأسية مدافعه الكوري جانغ هيون سو (د 48)، وأضاع إيغالو فرصة تعزيز تقدم الهلال بعد أن انفرد بالحارس وسدد في قدمه (د 52)، ونجح الباطن في إدراك التعادل بعد هجمة مرتدة سجل منها يوسف المزيريب هدفا جميلا (د 62)، وعاد الهلال بعد محاولات عدة ليسجل هدفه الثاني بواسطة إيغالو الذي وضع الكرة بكعبه في الشباك (د 79)، واحتسب الحكم ركلة جزاء أضاعها البديل صالح الشهري (د 86)، ثم احتسبت جزائية أخرى بعدها بدقيقتين سجلها هذه المرة كارييو محرزا ثالث أهداف الهلال (د 90+1)، ليرفع رصيد فريقه إلى 20 نقطة في المركز الثاني خلف النصر والشباب بنقطتين.