“المسار الرياضي” شريكًا رياضيًا لبطولات الفروسية لقفز الحواجز

الرياض- البلاد

وقعت مؤسسة المسار الرياضي اتفاقية مع الاتحاد السعودي للفروسية، ليصبح المسار الرياضي شريكًا رياضيًا رسميًا لبطولات موسم 2022-2023, وذلك بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن في مقر “قفز السعودية” بالجنادرية.

وعدَّ الأمير عبدالله بن فهد هذه الشراكة انعكاسًا إيجابيًا للشراكات القائمة والمستقبلية لقطاع الفروسية في المملكة، الذي يحظى بالدعم والاهتمام من قبل القيادة الحكيمة، والمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو وزير الرياضة، مما أسهم في تطور هذه الرياضة وتمكين الاتحاد السعودي للفروسية من استضافة مسابقات وأحداث عالمية، متمنيًا أن تسهم تلك الشراكة في تعزيز نجاحات بطولات قفز الحواجز.

من جانبها، أكدت ماكجيفرن أن هذا التعاون المشترك يأتي من منطلق تضافر الجهود بين كلا الطرفين لإقامة الأنشطة التي تخدم رياضة ركوب الخيل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مشيرة إلى أن تفعيل الشراكة المجتمعية مع مجتمع الفروسية يعد أحد أهم مستهدفات المسار الرياضي، ومن ركائز المؤسسة التي تسعى إلى توفير الحياة الصحية المستدامة لأفراد وشرائح المجتمع كافة، التي تتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن مشروع المسار الرياضي أحد مشاريع مدينة الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- وبمبادرة واهتمام من قبل سمو ولي العهد -حفظه الله- حيث يقع المشروع على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بطول يزيد على 135 كيلومتراً، ويربط بين وادي حنيفة في غرب مدينة الرياض ووادي السلي في شرقها، من خلال شبكة من المسارات الآمنة والمشجرة للمشاة وراكبي الدراجات والرياضيين وراكبي الخيل.

ويتضمن المشروع 4,4 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعاً للرياضات المتنوعة، ومعالم فنية في الأنحاء كافة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك مسارات مخصصة للخيول تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 134 كم.