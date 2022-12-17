الراجحي يفوز بالمرحلة الأولى ويُعزِّز صدارته لرالي جدة 2022

جدة : البلاد

تمكَّن السائق السعودي يزيد الراجحي (تويوتا – أوفردرايف) من تعزيز تقدمه على منافسه التشيكي ميروسلاف زابليتال (فورد “أف 150 إيفو”) إلى 17:33 دقيقة، في رالي جدة، الجولة الرابعة – الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2022، وذلك بعد سيطرته على مُجريات المرحلة الخاصة الأولى، بطول 192 كيلومترًا، التي أُقيمت اليوم، وبدأت من خليص وانتهت في عسفان.

وبدأ يزيد يُحكم قبضته على لقب بطولة السعودية تويوتا للراليات مع بقاء يوم واحد على انتهاء الرالي ،بينما لم يتراخَ السائق السعودي، مع ملّاحه الألماني ديرك فون تسيستفيتس، حيث استمر بتقديم وتيرة عالية بالمرحلة، مُنهيًا المرحلة في ساعتين تقريبًا، ومتقدمًا بفارق 17 دقيقة عن أقرب مُنافسيه.

وأنهى ميروسلاف، مع ملّاحه السلوفاكي ماريك سيكورا، المرحلة ثانيًا، وسجَّل السائق السعودي صالح السيف مع ملّاحه إيغور أوخوتنيكوف ثالث أسرع توقيت في سيارة كان – أم “مافريك أكس 3” بألوان فريق “بلاك هورس”، والأول في فئة “تي 3” للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، ووصل السائق السعودي خالد الفريحي، سائق “فريق حرس الحدود السعودي”، مع ملّاحه الفِرنسي سيباستيان ديلاوناي، إلى خطّ النهاية في المركز الرابع في سيارة نيسان “باترول”.

وأكملت السائقة السعودية دانيا عقيل، مع ملّاحها الأوروغواياني سيرجيو لافوينتي، قائمة المراكز الخمسة الأولى، علمًا أن دانيا تحتل حاليًّا المركز الثاني في فئة “تي 3”.

وتقدمت السائق السعودية مها الحملي، مع ملّاحتها السويدية آني سيل، إلى صدارة ترتيب فئة “تي 4” للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري، في سيارة كان – أم “مافريك”، على حساب مواطنها سعيد الموري وملّاحه الأردني عطا الحمود، وذلك بعد فرض عقوبة بإضافة 15 دقيقة إلى توقيت سعيد بسبب تفويته اجتياز نُقطة مرور.

ويتصدَّر السائق السعودي إبراهيم المهنّا فئة “تي 5” المُخصصة للشاحنات، ويُساعده في شاحنة مرسيدس “يونيموغ”، مواطناه الملّاح أسامة السند والميكانيكي رائد أبو ذيب.

وفاز في فئة الدرّجات النارية، الدرّاج الإماراتي حمدان العلي بمرحلة اليوم على متن درّاجة “هاسكفارنا”، بينما أنهى حمدان المرحلة في 2:53:24 ساعتين، متقدِّمًا على السعوديين مشعل الغنيم وأنس الرحياني.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، واصلَ الدرّاج السعودي هيثم التويجري صدارته لهذه الفئة، على حساب مُواطنه ومُنافسه الأبرز عبد المجيد الخليفي، علمًا أن لجنة الحُكّام فرضت عقوبة إضافة ساعة واحدة إلى توقيت عبد المجيد؛ لتلقيه مُساعدةً خارجية داخل المرحلة. فيما عانى الدرّاجان السعوديان عبد العزيز العطوي وهاني النومسي من مشكلاتٍ أدت لإنهاء المرحلة في المركزين الثالث والرابع، إنما بفارقٍ كبير عن هيثم.

وتستكمل غداً المرحلة الخاصة الأخيرة من رالي جدة 2022،التي يبلغ طولها 131 كيلومترًا خاضعة للتوقيت، تبدأ وتنهي في مُحافظة خليص الزراعية الخصبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وستنقسم المرحلة إلى قسمين، الأول طوله 109 كيلومترات (المرحلة الخاصة الثانية – أ)، والآخر طوله 22 كيلومترًا (المرحلة الخاصة الثانية – ب) .