طريقة عمل الديك الرومي بزبدة الأعشاب والليمون

وصفة مميزة وجديدة لتحضير الديك الرومي أو التركي لمائدتك

المقادير اللازمة

ديك رومي كامل

1 ليمونة كبيرة معصورة (حوالي 3 ملاعق كبيرة)

بشر ليمونة (حوالي 1 ملعقة صغيرة)

1/2 كوب زبدة مملحة بدرجة حرارة الغرفة

1/2 كراث متوسط

8 أوراق مريمية

2 ملاعق كبيرة زعتر طازج

1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل الطازج

1 فص ثوم

2 كوب مرق دجاج

الملح والفلفل حسب الذوق

طريقة العمل

في وعاء ضعي قشر وعصير الليمون

أضيفي الزبدة ، الكراث ، المريمية ، إكليل الجبل ، الزعتر والثوم واخفقي حتى تصبح ناعمة جدًا والأعشاب تُفرم

احتفظ بربع كوب من زبدة الأعشاب وبرديها

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت

جففي الديك بالمناشف الورقية

من المهم أن يجف الجلد حتى تلتصق الزبدة

قومي بفك ورفع الجلد من صدر الديك الرومي بلطف دون فصل الجلد تمامًا

ادهني 3 ملاعق كبيرة من زبدة الأعشاب تحت الجلد

ضعي الديك الرومي في مقلاة شوي على جانب الصدر

اربطي أطراف الأرجل بخيط المطبخ وضعي أطراف الجناح لأسفل الديك

افركي الديك الرومي بالكامل مع ما تبقى من زبدة الأعشاب

رشي التجويف وخارجه بالملح والفلفل

يسكب مرق الدجاج في صينية الشواء

اخبزيه في الفرن على حرارة 425 درجة فهرنهايت لمدة 30 دقيقة

قللي درجة الحرارة إلى 325 درجة فهرنهايت واطهيه من ساعتين إلي ساعتين ونصف

نخرجه من الفرن وننقل الديك الرومي بحذر إلى طبق التقديم

قومي بتغطيته بورق الألومنيوم واتركيه لمدة 30 دقيقة

لتحضير مرقة الديك للتقديم

صب العصارة من الديك التي بالصينية خلال مصفاة شبكية في وعاء وتخلصي من المواد الصلبة

احتفظي ب 2 1/2 كوب من العصارة

تذوب الزبدة المبردة المحفوظة في قدر على نار متوسطة

يخفق الزبدة في ربع كوب دقيق ويطهى مع الخفق باستمرار من دقيقة إلى دقيقتين

يضاف العصارة المحفوظة في القدر وتغلى المزيج مع الخفق باستمرار

خففي النار واتركيها على نار هادئة مع التحريك من وقت لآخر لمدة 5 دقائق أو حتى تتكاثف

ثم تقدم مع الديك