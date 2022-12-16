المرأه صحة و عافية

طريقة عمل التشيز كيك المخبوز بالرمان

نيفين عباسaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1444 هـ      16 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الرمان وصفة تشيز كيك كريمية مع طبقة من الرمان

المقادير اللازمة

للتشيز كيك
2 كوب بسكويت مطحون ناعم
150 جرام زبدة مذوبة
400 جرام جبن كريمي
5 حبات بيض
كوب ونصف كريمة خفق
ملعقة كبيرة فانيليا
نصف كوب سكر أبيض
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

لطبقة الرمان
3 كوب عصير رمان مصفي
كوب سكر أبيض
2 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة
ربع كوب ماء بارد
كوب ونصف رمان حبوب طازجة

طريقة العمل

طبقة الرمان
يذوب الجيلاتين في الماء البارد ويترك حتي يتكاثف
يرفع عصير الرمان مع السكر علي النار ونستمر في التحريك حتي يتبخر العصير ويصبح كثيف قليلاً
نضع خليط الجيلاتين له ويقلب حتي يذوب تماماً
يرفع عن النار ويصفي جيداً
يترك ليبرد قليلاً قبل الإستخدام

نبدأ في تحضير التشيز كيك

يقلب البسكويت مع الزبدة جيداً
يفرد في صينية التشيز كيك سهلة الفتح
تخفق الكريمة مع السكر
يخفق الجبن مع النشا والبيض والفانيليا جيداً
يقلب خليط الكريمة مع الجبن جيداً
ثم يوضع في الصينية فوق البسكويت
توضع الصينية داخل صينية بحجم أكبر
ثم توضع مياه مغلية داخل الصينية الأكبر حجماً
توضع الصينية بالفرن 200 درجة لمدة 45 دقيقة
ثم تخرج وتترك لتبرد تماماً

التقديم

نحضر طبقة الرمان التي قدمنا بإعدادها بعد أن تبرد وتصبح بدرجة حرارة الغرفة
يضاف لها الرمان الطازج وتقلب
ثم توضع بحرص أعلي التشيز كيك
تغطي وتترك بالثلاجة ليلة كاملة أو حتي تتماسك وتبرد تماماً
تخرج وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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